بالوثيقة (فضيحة جديدة) المجلس السياسي للحوثيين يعين نجل رئيس كتلة الاصلاح بالبرلمان وكيلا لوزارة الاشغال

(شبكة الطيف ) صنعاء / خاص

في فضيحة جديدة تدل على العلاقة السرية بين حزب الاصلاح والحوثيين اصدر رئيس المجلس السياسي للحوثيين الموالين لإيران تعيين نجل قيادي اصلاحي بارز وكيلا لوزارة الاشغال العامة.

وكشفت وثيقة تعيينات عن تعيين الحوثيين ( د. يحيى زيد الشامي ) نجل القيادي الاصلاحي ورئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح( زيد الشامي ) وكيلا لوزارة الاشغال العامة .

ويؤكد التعيين الجديد للحوثيين، ان العلاقة وطيدة بين الحوثيين وحزب الاصلاح الذي يفترض انه محسوب على الشرعية.

وقال ناشطون ان تعيين نجل القيادي الاصلاحي زيد الشامي يؤكد ان قيادات الاصلاح على علاقة قوية بالحوثيين ولكنها ظلت خلال الفترة السابقة علاقة خفية لتمويه التحالف العربي والرئيس هادي .

ويتهم سياسيون يمنيون وعرب حزب الاصلاح بالعمل لصالح الحوثيين منذ بداية الحرب، إذ سمح حزب الاصلاح لمليشيات الحوثيين وصالح بالتوسع في كل محافظات شمال اليمن، ودعموهم للسيطرة على محافظات الجنوب، عقب اتفاق عقده الامين العام المساعد لحزب الاصلاح ( عبدالوهاب الانسي ) في لقاء له بزعيم الحوثيين ( عبدالملك الحوثي) قبل شهرين من الحرب)

الجدير بالذكر، أن محافظ مأرب وبتوصية من نائب الرئيس اليمني علي محسن الاحمر، أصدر أمر بتكليف صهر زعيم الحوثيين ( عبدالملك المداني) مديرا لأمن محافظة مأرب التي يسيطر عليها حزب الاصلاح.