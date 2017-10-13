اللواء احمد بن بريك :في جعبتي أسرار كثيرة ولن يهدأ لنا بال حتى استقلال الجنوب

(شبكة الطيف ) عدن :

ألقى عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء الركن / أحمد سعيد بن بريك مساء اليوم الجمعة كلمة هامة في المحتشدين الذين احتشدوا في ساحة المعلا عشية الاحتفال الكبير بالذكرى الـ”54″ لثورة 14 أكتوبر المجيدة .

ووجه اللواء بن بريك خلال كلمته رسائل هامة لأبناء الجنوب وقيادة الشرعية و(حكومة معاشيق) وأخرى لقيادات التحالف العربي وأبناء المحافظات الشمالية .

وأكد بن بريك بالقول : “نحن مع شعب الجنوب العربي في تحرير واستقلال الجنوب ” .

وأوضح اللواء بن بريك بأن المتنفذين الشماليين وحكومة معاشيق يريدوا نهب ثروات الجنوب العربي وحضرموت بالذات لكن هذا محال عليهم , فجنوب اليوم ليس جنوب الأمس ، وخاطب حكومة معاشيق بالقول :” ياحكومة معاشيق لن نسمح بعد هذا اليوم بإقالة اللواء الزميل فرج البحسني او شلال علي شائع لأن القوات التي بنيناها في حضرموت وعدن ستقف مع شعب الجنوب , فكفى مهازل واستعراض مزايدة ” .

ووجه اللواء بن بريك رسالة لأبناء الشمال مخاطبا إياهم : ” – نقول للجمهورية العربية اليمنية خلاص تعالوا بنفك الارتباط بيننا وبينكم لان الوحدة محال أن تستمر معكم ، خلاص كل واحد يرجع إلى بيته وسنبقى متحابين اشقاء إلى الأبد ”

وأكد بأن “قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي تضع النقاط على الحروف حيث يتم في إجتماعاتنا وضع الرؤى المستقبلية للدولة الجنوبية ” .

وأكد بن بريك بإن قرار إقالته وزملاءه من المحافظين الجنوبيين صنعت منهم أبطال في قلوب ابناء حضرموت والجنوب .

وأوضح في سياق كلمته بأن :” التحالف العربي يدعم المحافظات الجنوبية المحررة ( الجنوب العربي ) عبر الحكومة الشرعية حيث قدمت السعودية 8 مليار دولار و ودولة الإمارات العربية قدمت 7 مليار لكن حكومة معاشيق اكلتها “.

واستطرد اللواء بن بريك قائلا : – في جعبتي أسرار كثيرة لكن الأيام ستكشفها ، ولا بد من استقلال الجنوب العربي عن الجمهورية العربية اليمنية ، ونحن مع ثورة شعب الجنوب ولن يهدأ لنا بال حتى استقلال الجنوب ” .

ووجه رسالة لأبناء حضرموت وقال :” أكن الاحترام والتقدير لكل حضرمي وقوفه معنا اثناء قيادتنا لمحافظة حضرموت , فقد تحقق الأمن والاستقرار في المحافظة بفضلنا وليس بفضل سكان الفنادق ، وأشير إلى أن موكب حضرموت هو أكبر موكب جنوبي سيسجله التاريخ , وهذا يدل على أن حضرموت هي عمق ورئة الجنوب “.

وخاطب اللواء بن بريك المسؤولين الجنوبيين بالقول : “- نخاطب المسؤولين الجنوبيين إياكم وبيع أو خيانة وطنكم الجنوب” .

واختتم عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي كلمته بالتنويه إلى أن هناك كلمة هامة سوف يلقيها الأخ الرئيس الزبيدي خلال المهرجان الذي سوف يقام يوم غدا السبت سيتم الكشف خلالها عن توجهات المجلس الإنتقالي الجنوبي للفترة القادمة ..

المصدر : الامناءنت