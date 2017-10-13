 بالصور : الجنوبيون على قلب رجل واحد في شارع الشهيد مدرم حضور جارف وحفاوة استقبال  

(شبكة الطيف ) عدن الغد :

تدفق ألآلاف من الجنوبيون الى شارع الشهيد مدرم في عاصمتهم الأبدية عدن مجسدين منعطف تاريخي ومرحلة سياسية جديده انطلقت في في 4 مايو باعلان عدن التاريخي الذي تمخض عنه تفويض الزبيدي تشكيل كيان سياسي جنوبي لادارة شؤون الجنوب واعقب ذلك تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي في 12 مايو2017م

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي كافة ابناء الجنوب للاحتشاد الى شارع الشهيد مدرم وحضروا من كل حدب وصوب ومازالت الوفود مستمره والتي يحلو للشعب تسميتها بالمليونية.

تعددت الشعارات والرسائل والصور والاصوات لدى الحشود في شارع مدرم مؤكدين ثقتهم بالمجلس الانتقالي الجنوبي في مواصلة مسيرة نضالهم وصولا الى التحرير والاستقلال وتاسيس الدولة الجنوبية كشريك فاعل وجزء لا يتجزى من الجزيرة العربية والخليج والعالم الاسلامي.. كما جددوا عهدهم بمحاربة المد الفارسي ومكافحة الارهاب جنبا الى جنب مع دول التحالف.

تنوعت الرسائل التي حملها ابناء الجنوب عبر اللافتات المكتوبة باللغة العربية والانجليزية وصور لقادات التحالف العربي واخرى لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي

كما تحدث العديد من الحضور حول تطلعاتهم ورسالهم وكانو من مختلف مناطق وقرى ومحافظات الجنوب

شهد شارع الشهيد مدرم في المعلا حضور للرجال والنساء الصغار والكبار والشباب والشيوخ مجسدين لوحة نضالية رائعة تعبر عن وحده الهدف وقوة الارادة والعزيمة للشعب الجنوبي الذي يمضي قدما نحو تاسيس دولة جنوبية فدرالية لكل ابناء الجنوب..

رددت الحشود زوامل شعبية تحمل رسائل الشعب الجنوبي وقضيته العادلة وكانت الاهازيج والافراح والرقصات لمختلف المناطق الجنوبية حااضره بقوه منذو عصر اليوم ..

تسيد علم الجنوب المشهد وتخلله اعلام دول التحالف العربي وابرزها السعودية والامارات

وحازت الفعالية من الوهلة الاولى تغطية اعلامية عالمية بالبث المباشر وما يعقبها من تداول في مختلف القنوات العربية والمواقع والصحف.

*من نبيل القعيطي