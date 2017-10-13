مواكب لحج والضالع ويافع وردفان والصبيحة تصل ساحة المعلا للمشاركة في فعالية ذكرى 14أكتوبر

(شبكة الطيف ) عدن :

وصل مع مغرب يومنا هذا الجمعة إلى ساحة المعلا موكب ضخم قادم من مديريات محافظة لحج والضالع ويافع وردفان والصبيحة ، وذلك للمشاركة في فعالية الذكرى ال54لثورة 14أكتوبر المجيدة.

وحمل الموكب على متن المركبات الالاف من جماهير تلك المحافظات والمديريات التي زحفت ، للمشاركة في الاحتفالية ، وفور وصول الموكب شهدت ساحة المعلا زخما جماهيري كبير وهو ما الهب حماس الجماهير.

وستشهد ساحة المعلا غدا احتفالية بحضور أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي يتوقع أن تكون الاضخم وذلك احتفالا بالذكرى ال54لثورة 14أكتوبر المجيدة والتي تقام فعاليتها المركزية غدا.