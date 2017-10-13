تعز : مقتل رضيعة برصاص قناص حوثي

(شبكة الطيف ) متابعات :

استهدف قناص حوثي، الجمعة، بشكل مباشر طفلة لا يتجاوز عمرها عاماً ونصف العام، برصاصة اخترقت جسدها وأردتها قتيلة على الفور.

وأوضحت مصادر محلية، في محافظة تعز ، أن الطفلة منية بشير، قتلت برصاصة قناص حوثي من الانقلابيين المتمركزين في التبة السوداء بالضباب غرب مدينة تعز.

وأفادت المصادر أنه تم استهداف الطفلة منية في قرية ماتع التابعة لعزلة الربيعي غرب تعز، والتي تتعرض لاستهداف ممنهج ومستمر من قبل الميليشيات الانقلابية بالقنص والقصف العشوائي ضد المدنيين وتهجيرهم قسراً وفرض حصار خانق عليهم.