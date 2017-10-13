مقتل 3 قادة حوثيين على الحدود اليمنية السعودية

(شبكة الطيف ) عدن :

قتل القيادي الحوثي عبد الملك محمد الجومري مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية على حدود منطقة #جازان اليوم الجمعة.

كما قتل القيادي الحوثي محمد أحمد #الحوثي المكنى (أبو زيد) مع العديد من مرافقيه في جبهة ميدي يوم أمس الخميس.

ولقي أيضا عمار حسن رسّام أخطر قيادات #الميليشيات مصرعه في جبهات “نهم” اليوم.

ويعد من المكلفين بتحفيز ونقل الشباب صغار السن لرفد الجبهات.