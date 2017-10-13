مقتل 3 قادة حوثيين على الحدود اليمنية السعودية

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(شبكة الطيف ) عدن :
قتل القيادي الحوثي عبد الملك محمد الجومري مع عدد من عناصر الميليشيات الحوثية على حدود منطقة #جازان اليوم الجمعة.
كما قتل القيادي الحوثي محمد أحمد #الحوثي المكنى (أبو زيد) مع العديد من مرافقيه في جبهة ميدي يوم أمس الخميس.
ولقي أيضا عمار حسن رسّام أخطر قيادات #الميليشيات مصرعه في جبهات “نهم” اليوم.
ويعد من المكلفين بتحفيز ونقل الشباب صغار السن لرفد الجبهات.

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