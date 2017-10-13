السماح لفئة من المقيمين في السعودية بتجديد إقامتهم 4 سنوات دون دفع رسوم

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(شبكة الطيف ) الرياض :
كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، أن هناك فئة من المقيمين، يحق لهم تجديد بطاقات إقاماتهم (هوية مقيم) لأربع سنوات متتالية، دون دفع أي مقابل مالي لرسوم المرافقين، مع دفع رسم 500 ريال للسنة الواحدة، أي بمجموع 2000 ريال للسنوات الأربعة، حيث تُعفى هذه الفئة من رسوم المرافقين، في بند “الإقامة الدائمة”، بحسب نظام الإقامة في موقع الجوازات السعودية.

جاء ذلك بعد سؤال لحساب الجوازات السعودية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء فيه : “أنا زوجة مواطن وأرملة، بالنسبة للإقامة حيكون عليها رسوم ولا ما عليها؟”

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