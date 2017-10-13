يمني في السعودية يكسب رهان غريب مع كفيله والجائزة إعفائه من تجديد الإقامة 4سنوات

(شبكة الطيف ) متابعات :

فاجأ مغترب يمني سمى نفسه على موقع فيسبوك، بـ عاقل تعز، متابعيه، بطلب غريب بعد أن دخل مع كفيله السعودي في تحدي أكثر غرابة.

المغترب اليمني عاقل تعز، قال في منشور له، إنه تراهن مع كفيله السعودي، على إنه في حال حصل على 1500 إعجاب (لايك)، على موقع فيسبوك خلال 24 ساعة، بإن الكفيل سيقوم بتجديد إقامته لمدة أربع سنوات مجانا.

ودعا المغترب اليمني متابعيه إلى دعمه بأكبر قدر من الإعجابات، إلا أنه تفاجأ بأنه حصل خلال 12 ساعة فقط أكثر من 11 ألف إعجاب، وأكثر من 7500 تعليق، فضلا عن عشرات المشاركات.

وبحسب المغترب اليمني عاقل تعز، فإن تكاليف تجديد الإقامة وفقا للقرارات الجديدة، ولمدة أربع سنوات، تبلغ 24 ألف ريال سعودي.

المشهد اليمني