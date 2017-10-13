قيادات الإصلاح في الرياض تطالب الرئيس هادي بسرعة إقالة شلال

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(شبكة الطيف ) عدن :

كشفت مصادر وثيقة الصلة في العاصمة السعودية الرياض لـ”الأمناء نت : ان قيادات من الإصلاح قامت منذ ساعة متأخرة من يوم الخميس بالتواصل مع الرئيس هادي وطالبوا بموقف واضح مما حصل في عدن لعناصر الإصلاح ومداهمة مقر.

 

وحسب الامناء نت  أن قيادات اصلاحية تواصلت مع بعض الجهات في التحالف بخصوص التطورات في عدن .

وإضافة تلك المصادر إن الاشتراكي رفض الموافقة على إصدار بيان يدين الإجراءات الأمنية المتخذة ضد عناصر الإصلاح ومقرة  في القلوعة.

 

تلك المصادر قالت أن قيادات الإصلاح في فنادق الرياض  قررت أن تكون في انعقاد متواصل للضغط على هادي لإقالة اللواء شلال.

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