رئيس المجلس اللواء عيدروس الزُبيدي وقادة جنوبيون يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الرئاسة بالتواهي

(شبكة الطيف ) عدن| خاص

أدى رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، ومعه عضوا المجلس اللواء سالم السقطري، ولاستاذ أحمد حامد لملس، وقائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي أبو اليمامة وعدد من قادة المقاومة الجنوبية والمواطنين، اليوم صلاة الجمعة، في مسجد الرئاسة بمديرية التواهي بالعاصمة عدن.

وشدد إمام وخطيب المسجد في خطبة الجمعة الشيخ علي السوجري، على ضرورة تكاتف جهود الجميع وتسخير الجهود من أجل محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه حتى القضاء على آفة الإرهاب، كما استنكر من اغتيال علماء الدين في عدن والجنوب وآخرهم إمام وخطيب مسجد زايد الشيخ ياسين العدني وسبقه قبل فترة إمام وخطيب مسجد دار الحديث بمنطقة الفيوش بمحافظة لحج.

كما دعا الجميع إلى دعم ومساندة رجال الأمن والشرطة في تعقب ومكافحة عناصر وقادة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، وهو الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق وتعزيز دعائم الأمن والاستقرار في عدن والجنوب، وكذا دعا إلى التمسك بقيم الدين الإسلامي السمحاء من الاعتدال والوسطية والابتعاد عن الغلو والتعصب والتطرف بمختلف أشكاله.