كمين مسلح يستهدف قائد شرطة كابوتا ومقتل أحد مرافقيه

(شبكة الطيف ) عدن : تعرض قائد شرطة كابوتا العقيد / علي منصور دافق قبل لحظات إلى مكين مسلح في المدينة التقنية بمديرية المنصورة. وقال مصدر مقرب م

(شبكة الطيف ) عدن :

تعرض قائد شرطة كابوتا العقيد / علي منصور دافق قبل لحظات إلى مكين مسلح في المدينة التقنية بمديرية المنصورة.

وقال مصدر مقرب من العقيد علي منصور لـ”الأمناء نت” ان مسلحين مجهولين هاجموا قائد شرطة كابوتا بمدينة التقنية وباشروه بوابل من الرصاص ولا ذو بالفرار .

واضاف المصدر ان الكمين أدى إلى مقتل المرافق الشخصي ويدعى الخضر المسعودي فيما نجا العقيد علي منصور من الكمين.

وعلم “الأمناء نت” بأن قوات الأمن تحاصر في هذه الأثناء الفلة السكنية التي لجأت العناصر المسلحة اليها عقب تنفيذ الكمين المسلح .