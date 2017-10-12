شرطة كريتر تتمكن من استعادة مليون و600 ألف والقبض على أحد المتهمين بعد أقل من ساعتين من وقوع السرقة

شرطة كريتر تتمكن من استعادة مليون و600 ألف والقبض على أحد المتهمين بعد أقل من ساعتين من وقوع السرقة

(شبكة الطيف ) عدن : خاص تمكنت شرطة كريتر من كشف غموض قضية سرقة من داخل سياره أمام مستوصف بابل في كريتر حيث قدما ثلاثة اشخاص بكسر زجاج سيارة كانت

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(شبكة الطيف ) عدن : خاص
تمكنت شرطة كريتر من كشف غموض قضية سرقة من داخل سياره أمام مستوصف بابل في كريتر حيث قدما ثلاثة اشخاص بكسر زجاج سيارة كانت واقفة أمام مستوصف بابل وسرقة مبلغ وقدره اثنين مليون ونصف ريال يمني وقطعة سلاح آلي ارسلان .

وعلى ضوء البلاغ تحرك مدير شرطة كريتر العقيد فضل الجحافي ونائبه سهيل إسكندر وفريق البحث الجنائي ، ومن خلال معاينة مسرح الجريمة تم وضع خطة بحث سريعة وتمكن رجال الأمن من ضبط أحد المتهمين واستعادة مليون و ستمائة ألف من المبلغ وكذا قطعة السلاح المسروقة.

كما تم ضبط السيارة التي استخدمها المتهمين بالسرقة وتم مباشره التحقيقات مع المتهم وفتح محضر جمع استدلالات بالواقعة وتسجيل بلاغ جنائي بالواقعة .

ومازال البحث مستمر في تعقب المتهمين الهاربين وعددهم اثنين لينالوا جزائهم القانوني ، علما بأن المتهمين من ذوي السوابق في السرقة والتقطع والحرابه وقد سبق وان تم ضبطهم في قضايا سابقه متلبسين وافرجت عنهم النيابة

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