الافراج عن عشرات المعتقلين من سجن المنصورة بعد التحقيق معهم وبراءتهم من التورط بقضايا ارهاب

(شبكة الطيف ) عدن : افرجت السلطات الامنية صباح اليوم عشرات السجناء الذين تم إلقاء القبض عليهم بالإشتباه على ذمة قضايا امنية . وبحسب المصادر فقد

(شبكة الطيف ) عدن :

افرجت السلطات الامنية صباح اليوم عشرات السجناء الذين تم إلقاء القبض عليهم بالإشتباه على ذمة قضايا امنية .

وبحسب المصادر فقد تم الافراج عن عدد من الاسماء الذين تم اعتقالهم للاشتباه بعد التاكد والتحقق من عدم تورطهم بالجرم او اراقة الدماء .

وكانت قوات الامن والحزام الامني قد شنت خلال الاشهر الماضية حملات مكثفة لضبط العناصر الارهابية والمشتبه بها ونفذت سلسلة تحقيقات مستمرة حيث تقوم بالافراج عن الابرياء بشكل مستمر بين فترة واخرى .

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