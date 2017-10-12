مصادر هروب قيادات تابعه لحزب الاصلاح الى معسكرات الحماية الرئاسيه

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(شبكة الطيف ) عدن / خاص

افادت مصادر موثوقه بأن عدد من قيادات حزب التجمع اليمني للاصلاح جناح الاخوان المسلمين في اليمن غادرت منازلها ومقاراتها ولجئت الى قائد لواء الحمايه الرئاسية ابراهيم حيدان القريب من رئيس الدائره الإعلاميه للإصلاح خالد حيدان

وأفادت تلك المصادر أن الخوف من قيام اجهزه الأمن بالقبض عليهم جعلهم يهروب بإتجاه الوية الحماية الرئاسية المقربه من الاخوان وقائدها الإخواني ابراهيم حيدان

وجاءت موجة الهروب هذه بعد قيام وحدات مكافحة الإرهاب بحملة امنيه لمداهمة مقرات حزب الاصلاح وتمكنها من الحصول على اسلحه ومتفجرات وعبوات ناسفة

وكان عدد من قيادات حزب الاصلاح الاخواني قد تم القاء القبض عليهم في حملة امنية رافقت حملة المداهمات لمنطقة القلوعه بمديرية التواهي

وكانت مصادر قد تحدثت ان قيادات التجمع اليمني للاصلاح اصيبت بحالة ذعر مع وجود معلومات استخباراتيه قادت قوات مكافحة الارهاب لكشف عدد من مخططاتهم الارهابيه التي كانوا ينوون القيام بها خلال الفترة القادمة