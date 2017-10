Followers of the Houthi movement raise up their weapons as they rally to mark the annual al-Quds Day, or Jerusalem Day, during the holy month of Ramadan in Sanaa, Yemen June 23, 2017. REUTERS/Khaled Abdullah

أنباء عن تواصل حوثي أممي في الضاحية الجنوبية

(شبكة الطيف ) عدن :

كشف ديبلوماسيون في نيويورك لصحيفة “النهار” اللبنانية أن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى #اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، فتح ما سماه “خطاً ثانياً” مع الحوثيين عبر “قناة المسيرة” التي تبث من الضاحية الجنوبية لبيروت بدعم من ميليشيا حزب الله.

وقال أحد الدبلوماسيين إن عدداً من العاملين الدوليين والخبراء في ملف اليمن زار بيروت أكثر من مرة وعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين الحوثيين.

من جانبه، أقر الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن هناك بالفعل خطاً ثانياً للتواصل بين مكتب المبعوث الخاص وبعض أتباع الحوثيين في لبنان.

وأوضح دوجاريك أن هذه اللقاءات غير رسمية وتستخدم عادة في جهود الوساطة بين الجهات المتنازعة.

كما كرر أن الاتصالات الهاتفية تحصل باستمرار بين المبعوث الخاص وأعضاء فريقه من جهة وبين الحوثيين من جهة أخرى.

ولفت الديبلوماسي إلى أن ولد الشيخ أحمد “يواجه صعوبات لأن المسؤولين الحوثيين الكبار يرفضون التعاون معه مباشرة في الوقت الراهن ويفضلون الخط الثاني المفتوح في ضاحية بيروت” لأسباب غير واضحة.

