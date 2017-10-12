قتلى في مواجهات بين الجيش والانقلابيين في شبوة

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(شبكة الطيف ) عدن :

أعلن عقيد في #الجيش_اليمني، رفض الكشف عن اسمه، مقتل ثلاثة عناصر من الجيش الوطني والمقاومة وعدد من مسلحي ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، بينهم قيادي ميداني، وذلك في مواجهات بين الطرفين أعقبت شن الحوثيين هجوماً على مواقع القوات بمنطقة الصفراء في عسيلان بمحافظة شبوة جنوب شرقي البلاد.

وأكد المصدر أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الجيش الوطني والمقاومة، بينهم عقيد و9 من مسلحي الحوثي والمخلوع صالح، لافتاً إلى أن الحوثيين تركوا عدداً من جثث قتلاهم ولاذوا بالفرار.

يذكر أن محافظة شبوة تتكون من 17 مديرية، تقع 15 منها تحت سيطرة الجيش الوطني، فيما لا يزال مركز مديرية بيحان وأجزاء من مديرية عسيلان تحت سيطرة الانقلابيين.