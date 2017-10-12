التحالف: تدمير منصة إطلاق صواريخ للميليشيات في الحديدة

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(شبكة الطيف) متابعات :

أعلن التحالف العربي عن تدمير منصة إطلاق صواريخ للميليشيات الانقلابية في الحديدة استخدمت لاستهداف المملكة العربية #السعودية.

ووثقت طائرات من دون طيار، تابعة لتحالف دعم الشرعية في #اليمن، في وقت سابق من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، لحظة استهداف مواقع لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في مناطق متفرقة قرب الحدود السعودية اليمنية.

وتمكن طيران التحالف من تدمير مركبات عسكرية كانت تقل المتمردين نحو الحدود السعودية في محاولة لزرع ألغام والتقدم نحو الحدود.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي تعزيزات عسكرية لميليشيات الحوثي، ودمرت مخزناً للسلاح ومواقع لتجمعاتهم في #مديرية_بيحان غرب محافظة #شبوة.