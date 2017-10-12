قائد الحزام الأمني بيافع يدعو للاصطفاف خلف قيادة المجلس الانتقالي والاحتشاد في المعلا

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(شبكة الطيف ) عدن :

دعا قائد قوات الحزام الامني يافع -القائد جلال الربيعي كافة ابناء الجنوب الى الاحتفال بعيد ثورة اكتوبر المجيد في ساحة الشهيد مدرم المعلا بالعاصمة عدن.

الربيعي اكد في بيان اصدره اليوم وحصل “الأمناء نت” على نسخة منه على وقوف قوات الحزام الأمني خلف قيادة المجلس ودعا كافة قيادات المكونات الى نبذ الفرقة وترك الخلافات والتوحد خلف قيادة واحدة.

وفيما يلي”نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وحد صفوفنا خلف قيادة حكيمة ممثلة بالمجلس الانتقالي..

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي امرنا بالتماسك والتعاضد وشد ازر بعضنا بعضا.. وبعد:-

يا ابناء الجنوب الاحرار تحل علينا بعد ايام قليلة ذكرى عظيمة

لها في قلوب الشعب الجنوبي مذاق خاص من اذواق الحرية والتحرر

تحل علينا الذكرى ال54 لثورة 14 اكتوبر المجيده ونحن ننتقل من نصر الى نصر

وبهذه المناسبة العظيمة يطيب لنا انرفع اجمل التهاني والتبريكات لابناء الجنوب قيادةً وشعباً

سائلين الله تعالى ان يمن علينا بالامن والامان والاستقرار وتحقيق الحلم المنشود باعلان دولة الجنوب حرة مستقلة ذات سيادة يعلو شائنها بين الدول في هذه الذكرى العظيمةالتي انطلقت فيها مسيرة التحرير والاستقلال الاول وتوجت بالنصر العظيم

تعود اليوم والشعب الجنوبي يعيش مرحلة مفصلية هامة تتطلب من الجميع رفع المعنويات وتظافر الجهود والتقارب بين كل مكونات الشعب والواجب عليهم الابتعاد عن التنافر وحلحلة الخلافات وتغليب المصلحة الوطنيه العلياء على المصالح الشخصية والحزبية وتقديم التنازلات لبعضهم تقديرا واكراما لدماء الشهداء التي ارتوت بها ارض الجنوب للبلوغ الى الهدف الاسمئ التحرير والاستقلال .

بهذه المناسبة العظيمة نعلن مباركتنا وتاييدنا ووقوفنا خلف قيادتنا التي اختارها الشعب وفوضها وخرج في حشود عظيمة بمليونيتين ومنحها الثقة في تمثيل الشعب الجنوبي والتعبير عن قضيته في المحافل الدوليه والعالمية تلك القيادة ممثلة بالمجلس الانتقالي الذي نعتبره الثمرة التي نضجت والحلم الذي خرج الى النور بعد طول انتظار.

سنلبي نداءه ونصطف خلفه ونسير معا في سفينة هو ربانها حتى نصل الى بر الامان..

سنكون معاً الى جانب ابناء الشعب الجنوبي في ساحة المعلاء شارع الشهيد مدرم لنعطي دفعة اخرى لمجلسنا وقيادته ونحثهم على مواصلة السير نحو تحقيق هدفنا النبيل التحرير والاستقلال .

اننا نكرر ندائنا لكافة الشخصيات والقيادات التي لها افكار مغايرة او مختلفة ان تفوت الفرصه على الاعداء الذي سعوا ومازالوا يسعون بكل مالديهم من قوة الى احداث شرخ في النسيج الاجتماعي الجنوبي مستغلين التباينات في الرؤئ والافكار والاحداث التي سيتضح انها من صنعهم ويقفون خلفها .

ان من واجب الجميع قطع الطريق عليهم وعدم منحهم الفرصة لتحقيق اهدافهم الدنيئة والوقوف في وجه مشاريعهم الهدامه التي تسعى لاعادة الجنوب الى حضيرتهم الخاصه ضمن نظريتهم المعروفه عودة الفرع للاصل .

نؤكد للشعب الجنوبي اننا في الحزام الامني سنقف مع ما اختاره الشعب وارتضاه ولن نحيد عن ذلك ونجدد العهد لله ثم للوطن والشعب اننا ماضون على درب الشهداء وسنبذل انفسنا رخيصة من اجل حماية وتحقيق اهدافهم وضمان حق الجنوب في انتزاع حريته واستقلاله وسنعمل جاهدين على تثبيت امنه واستقراره .

ونؤكد للجميع اننا لن نسمح بعودة التشرذم والتشظي الذي عشناه منذوا انطلاقة ثورتنا السلمية المباركة في العام 2007 م وكان لذلك الاختلاف انعكاسات سلبية على مسيرة النظال والتحرر.

المجد والخلود للشهداء الشفاء للجرحى

وعاش شعب الجنوب حراً ابياً

صادر عن:-

قيادة الحزام الامني قطاع يافع

القائد-جلال ناصر الربيعي