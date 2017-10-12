لهذا السبب اوقفت قبائل الصبيحة موكب بن دغر

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(شبكة الطيف ) عدن :

منعت قبائل الصبيحة بمديرية المضاربة وراس العارة، رئيس حكومة الشرعية احمد عبيد بن دغر من الوصول الى مديرية المضاربة وقامت بحصاره ومرافقيه بينما كان في طريقه لمنطقة هويرب بزيارة رسمية

وقالت مصادر قبلية بالصبيحة، ان مسلحين قبليين حاصروا موكب بن دغر ومنعوه من دخول المضاربة، بعد تهديده برفع علم اليمن، مما اضطر مرافقيه لتهريبه الى احد المعسكرات قبل اعادته الى عدن.

من جهة اخرى اوضح مصدر بلحج، عن تفاجئهم بما حدث لرئيس الوزراء، مؤكدا عدم علم السلطة المحلية بزيارة رئيس الوزراء كما لم يتم اشعارها بالامر.

يافع نيوز