مهرجان حاشد في سقطرى احتفالا بالذكرى54 لثورة 14أكتوبر

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(شبكة الطيف ) سقطرى :

شهدت محافظة سقطرة صباح اليوم الخميس مهرجان جماهيري حاشد احتفاليا بالذكري ال54 لثورة 14أكتوبر المجيدة ، في العاصمة حديبو ، وذلك تلبيتا لدعوة المجلس الانتقالي.

وفي المهرجال الذي شهد حضور جماهير حاشد من ابناء سقطرة ونظمه مجلس الحراك الثوري بالمحافظة رفع المشاركون إعلام الجنوب ولافتات تأييد للمجلس الانتقالي ، كما هتف الحاضرون ورددوا شعارات الثورة الجنوبية والتي تؤكد على ثباتهم الى جانب أبناء الجنوب حتى تحقيق الاستقلال الناجز.

وفي المهرجان القيت عدد من الكلمات أكدت في مجملها على تأييد المجلس الانتقالي والتاكيد على ان استعادة الدولة والتحرير والاستقلال من المهام الاساسية التي يناضل من اجلها كافة أبناء الجنوب.