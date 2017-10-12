تجمع تاج يحذر رئيس الوزراء اليمني ويجدد وقوفه مع المجلس الانتقالي

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(شبكة الطيف ) عدن :

دعا التجمع الديمقراطي الجنوبي ” تاج ” كافة ابناء الشعب الجنوبي، الى تلبية دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي، والمشاركة في احتفالات الذكرى الـ54 لثورة الـ14 من اكتوبر المجيدة.

نص بيان سياسي هام صادر عن قياده التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج.

ايها الشعب الجنوبي العظيم “اليوم تهل علينا الذكرى ال 54 لثوره الرابع عشر من أكتوبر المجيدة التي انطلقت من جبال ردفان الشماء معلنة بداية الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني البغيض بعد ان عانا شعبنا الجنوبي ويلات الاستعمار طوال 129 عام .

وبعزيمه الثوار وشجاعتهم النادره وتصميمهم على نيل الاستقلال وطرد الاستعمار خاض شعبنا الجنوبي البطل كفاحأ مسلحا دام لاربع سنوات قدم خلاها اشجع الرجال من شهداء وجرحى روو بدمائهم الطاهرة تربة ارضنا الجنوبية الحبيبة معلنين فجر الاستقلال بطرد اخر جندي بريطاني من عدن في 30 من نوفمبر 1967م وبهذه الذكرى العظيمة نترحم على اؤلائك الشهداء الابطال كما نترحم على شهداء حراكنا السلمي ومقاومتنا الجنوبيه البطلة.

حيث ومنذ انطلاق ثورتنا الجنوبيه الثانية في 7/7/2007 وشعبنا الجنوبي يقدم اشجع الرجال في سبيل تحرير واستقلال جنوبنا الحبيب من الاستعمار اليمني المتخلف بكل فئاته وشراحه واحزابه .

ياجماهير شعبنا الجنوبي الابي في هذه المناسبة العظيمة ندعوكم الى الاحتشاد المليوني في عاصمتنا السياسيه عدن شارع الشهيد مدرم م /المعلا.والتي دعت اليها اللجنة التحضيرية الممثلة للمجلس الانتقالي ومكونات الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبيه برئاسة الاخ المناضل اللواء صالح علي زنقل.

مؤكدين السير والاستمرار بالعمل الثوري التحرري وبكل اشكاله النضالية حتى يتحقق لشعبنا الجنوبي هدفه السامي بتحرير وطنه الجنوبي .

وبنائأ على ذلك فان التجمع الديمقراطي الجنوبي “تاج” يؤكد لكم بمواصله النضال التحرري وعدم القبول باي حلول تنتقص من حق شعبنا بالتحرير والاستقلال الناجز وبناء دولة الجنوب العربي الفيدرالية على كافه الاراضي الجنوبيه وبحدود دوله الجنوب قبل 1990م.

كما نؤكد وقوفنا الى جانب المجلس الانتقالي ومشاركة تجمعنا في كل هيئاته المختلفه وضرورة الاسراع في البناء التنظيمي للمجلس الانتقالي والانتقال الى العمل الميداني لخدمه شعبنا الجنوبي ومواصلة النضال حتى تحرير كل شبر من وطننا واستعاده كرامتنا جنبأ الى جنب مع قوات التحالف العربي ممثله بالشقيقه الكبرى المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة “والذي ندعوهم بمواصله الدعم حتى تحرير اخر شبر من ارضنا الجنوبيه”

مقدمين لهم الشكر والعرفان على كل ماقدموه وسيقدموه من دعم لشعبنا الجنوبي ومقاومتنا الباسله في هذه الضروف العصيبه حتى يتم تحرير ارضنا وطرد الاحتلال اليمني والقضاء على قوى الارهاب وعملائهم ومن يقفون خلفهم والذين يحاولون زعزعه امن واستقرار جنوبنا الحبيب .

كما نؤكد وقوفنا وبقوه ضد من يحاول اعادتنا الى ماقبل 2015 وعلى راسهم رئيس حكومه المعاشيق الذي يهدد برفع علم دوله الاحتلال في كل شبر من ارض الجنوب الطاهر.مؤكدين له ولمن يحاول استفزاز شعبنا الجنوبي بأننا جاهزون للدفاع عن شعبنا وثورتنا وما تحقق من نصر على ارضنا الجنوبيه الطاهرة.ولن نسمح بإعادة الإحتلال تحت اي مسمى كان .

عاش شعبنا الجنوبي البطل ..

المجد والخلود لشهدائنا الابطال

الشفاء للجرحى

الحرية للأسرى

وإنها لثوره حتى النصر.

صادر عن قياده التجمع الديمقراطي الجنوبي تاج.