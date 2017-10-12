شاهد الفيديو : السعودي زوج بلقيس اليمنية يهديها ميكروفونًا مطليًا بالذهب

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(شبكة الطيف ) متابعات :

أثار مقطع فيديو نشرته المطربة اليمنية “بلقيس” على حسابها بموقع “سناب شات” يُظهر هدية من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان العبداللطيف، عبارة عن ميكروفون مطلي بالذهب، جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت بلقيس أن الميكروفون الذهبي هو الهدية الأجمل في حياتها، وقالت: “جايبلي ستاند ميكروفون مطلي بالذهب حقيقي سعيدة بالمفاجأة”، ليرد عليها بدوره قائلًا لها: “حبيبتي تستاهلي”.

وقد اشتعل الجدل بين المتابعين لـ”بلقيس”، حيث عبر البعض عن تهنئتهم لها على هذه الهدية الثمينة، فيما عبر عديدون عن غضبهم، معتبرين أن نشرها لهذا المقطع تصرف استعراضي ومستفز لمشاعر الكثيرين خاصة البسطاء منهم.