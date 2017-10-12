قيادة محور تعز تخلي مكتب التربية وتقتحم مقر شركة كمران

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(شبكة الطيف ) تعز : خاص

اقتحمت قوات تابعة لقيادة محور تعز، في السابع من أكتوبر الجاري،مقر فرع شركة كمران للصناعة والاستثمار في شارع جمال وسط المدينة.

وقال مدير الشركة في رسالة موجهة لنائب رئيس الوزراء، رئيس الوفد الحكومي الزائر في تعز، عبدالعزيز جباري، إن افراد وجنود تابعون لقيادة محور تعز، اقدموا في 7 اكتوبر الجاري، عند الساعة الثامنة ليلاً، على اقتحام مبنى شركة كمران للصناعة والاستثمار.

وأكدت الرسالة ان القوات التي اقتحمت مقر الشركة بررت بعد السيطرة عليها، رغبتها باستخدام مقر الشركة مكتباً لقيادة محور تعز.

واوضح مدير الشركة في رسالته، ان الادارة شعرت بأن الأمن بدء يستتب في مدينة تعز مع تواجد نائب رئيس الوزراء،وزير الخدمة المدنية،والذي بدء بتفعيل المؤسسات الحكومية، فقررت الادارة ان تستغل احتفالات البلاد بعيد ثورة 14 اكتوبر 1963 الوطني، والقيام بفتح مقر الشركة في تعز واعادة نشاطه والعمل فيه، باعتبار هذه الخطوة ستعطي رسالة داخلية وخارحية بان مدينة تعز امنة ومستقرة، وهذا ما يشجع على عودة النشاط التجاري للمدينة خصوصا مع افتتاح البنك المركزي في تعز، لكن تفجأنا باقتحام الشركة من قبل قيادة المحور التي يفترض ان تقوم بحمايتها.

وطلب مدير الشركة من نائب رئيس الوزراء بالتوجيه لقيادة المحور برفع المسلحين من مبنى مقر الشركة. مشيرا ان الشركة تعد قطاع مختلط، وتمثل حصة الدولة فيها 28% فيما نسبة المساهمون من القطاع الخاص تبلغ 72%.

وبدور وجه نائب رئيس الوزراء قيادة المحور بالاطلاع على الشكوى ورفع افادة عاجلة له.

وكان قد تم تكليف مكون من كل من، محمد المعمري،والذي تم تكليفه بقيادة العمل وتنظيم الجهود والتنسيق بين الفريق المكون الى جانبه من، فؤاد التركي، وأكرم المعبقي، وسهيل القميري.

وقال الفريق المكلف، انه حاول اللقاء بقائد المحور خالد فاضل بعد يوم من الواقعة، ولكنه لم يتمكن من ذلك، فقرر الذهاب إلى مكان اقامة نائب رئيس الوزراء، وتم اللقاء به بوجود قائد المحور خالد فاضل، وقائد الشرطة العسكرية،ومديد الأمن وعدد من المسؤولين. وتم تسليم توجيهات نائب رئيس الوزراء لقائد المحور والذي طلب من الفريق مقابلته في اليوم التالي بمكتبه. لكن القوات التي سيطرة على مبنى الشركة استمرت بالعبث بالشركة فقامت بفتح شقة من شقق الشركة وتم نقل معدات تابعة للمحور إلى مقر الشركة. فقام الفريق باللقاء مرة آخرى مع نائب رئيس الوزراء، وأيضاً بوحود قائد المحور وتم مناقشة الموضوع، وتفأجا الفريق ان قائد المحور سرد عدد من التهم الكاذبة للفريق المكلف بادارة الشركة، تارة انهم سمحوا لعناصر تتبع القاعدة بدخول المبنى، كما انه قال ان لمؤسسة العسكرية مساهمة بالشركة ومن حقهم الاستفادة من مبنى الشركة.

وبحسب الفريق،المكلف في ادارة شؤون الشركة،ان قائد المحور افاد لنائب رئيس الوزراء ان الشركة لا تزاول عملها، فرد عليه محمد المعمري رئيس الفريق، ان الشركة تمارس عملها وما جعلها تمارس العمل بشكل غير معلن هو ان مسلحين تابعون للمحور نهبوا مركبة نوع دينة، وسيارة هيلوكس وكمية من السجائر، ما جعل الفريق يمارس العمل سراً بسبب هذه الممارسات، واضاف: “وعند زيارة الوفد إلى تعز وظهور قوات الشرطة العسكرية والقوات الخاصة استبشرنا خيراً ولمسنا وجود توجه في تثبيت الوضع الأمني من قبل نائب رئيس الوزراء، فقمنا بالاعلان عن ممارسة العمل بشكل معلن، إلا اننا تفجأنا بعملية اقتحام مقر الشركة في السابع من اكتوبر الجاري، بالتزامن مع الاشتباكات التي حصلت في جولة المسبح بشارع جمال بنفس التوقيت”.

وطالب الفريق في اللقاء الذي جمعهم مع نائب رئيس الوزراء تكليف فريق للمعاينة ومعرفة ما خلفه الاقتحام من اثار.

واستغرب الفريق من المبررات التي يسوقها المحور في تعز لعملية الاقتحام، تارة بتهمة تواجد عناصر قاعدة، وآخرى ان الاقتحام جاء بعد شكوى من إحدى الفتيات بمدرسة نعمة رسام تطلب حمايتها من الموظفين المتواجدين في مقر الشركة، مستغرباً من هذا التناقض في المبررات، فكيف تقول يقيادة المحور اننا لا نمارس عملنا، وبنفس الوقت تقول انهم تلقوا شكوى مفادها تعرض فتاة في مدرسة نعمة رسام التي لا تمارس العملية التعليمية اصلاً لمضايقات من قبل الموظفين.

هذا ومازالت القضية معلقة وتنتظر الشركة من نائب رئيس الوزراء، عبدالعزيز جباري وضع حل عاجل للقضية واخلاء الشركة من المسلحين.