الحريري . الزحف إلى المعلا حسب دعوة المجلس الانتقالي الجنوبي ورهان العدو رهان خاسر

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) عدن .. خاص

دعاء الناطق الرسمي للمقاومة الشعبية الجنوبية علي شايف الحريري جميع ابناء الجنوب الزحف إلى المعلا للاحتفال بذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر تلبية لدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي الممثل السياسي لشعب الجنوب. .

وحث الحريري جميع قيادات المقاومة والسياسيين والنشطاء والشخصيات الفاعلة في المجتمع الجنوبي القيام بدورهم في الحشد والتوعية والتوضيح للعامه وشرح المؤامرات التي يتعرض لها شعبنا. .

وأضاف متحدث المقاومة .. ليس هذا وقت الاستحقاقات لازالنا في معركة مفتوحه مع العدو نخوض غمارها كل يوم والجميع يدرك خطورة هذه المعركة .. العدو مستميت على افشالنا في إدارة أرضنا من خلال حياكة المؤامرات جنوبا بأشكال مختلفه إرهاب خدمات اذكا المناطقية كل هذه الجبهات المفتوحه كونوا انتم الأبطال الذين تنتصرون فيها للوطن .

وقال الحريري . وقت الاستحقاقات لم يحن بعد لازالت الشهداء تتساقط وغبار الحرب على جباه الثوار وما نحن عليه الان هو تحقيق إنجاز ومرحلة متقدمه فلا تجهضوا الجنين المنتضر قبل أن يخرج إلى النور ..

وحيا الحريري كل الجهود التي تبذل من قبل المخلصين الذين يفوتون الفرصه تلو الفرصه على أعدائنا الذي أغلقت عليهم الأبواب ولم يعد أمامهم إلا الرهان على ضرب وحدة صفنا وهو رهان خاسر. .