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عبد الرحمن الجفري

رسالة من الأستاذ عبدالرحمن الجفري إلى مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ احمد

‏3 ساعات مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) عدن :
بعث الأستاذ عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة الجنوب العربي ورئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة لتحرير واستقلال الجنوب رسالة الى المبعوث الخاص الامم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد جاء فيها .

سعادة الأستاذ اسماعيل ولد الشيخ أحمد حفظه الله
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
تحية وتقدير؛
تابعنا باهتمام تقريركم اليوم إلى مجلس الأمن… وإذ نشيد بالجهود التي تبذلونها فإننا نعرب عن تأييدنا لما جاء في تقريركم حول حل أزمة الصراع بين الأشقاء في اليمن، كما نشيد ونؤيد ما ورد في تقريركم حول قضيتنا في الجنوب العربي وضرورة حلها حلاً جذرياً عبر الحوار.
وما لم يتم ذلك بالإستجابة لإرادة شعب الجنوب العربي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني المعاصر فقد لا يتحقق استقرار أو أمن في بلادنا والمنطقة وسينعكس ذلك على الجميع لما لموقع الجنوب العربي من أهمية استراتيجية للمنطقة والعالم.
تحياتنا لكم ونشد على أيديكم وسنكون وكل شعبنا عوناً لكم في هذا الإتجاه. والله يوفقكم.
تقبلوا تقديرنا.
عبدالرحمن علي بن محمد الجفري
رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة)
رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)

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