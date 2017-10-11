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مقتل نقيب في الجيش السعودي في معارك على الحدود مع اليمن

‏4 ساعات مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) متابعات :

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء مقتل ضابط في الجيش بمعارك مع ميلشيا الحوثي على الحدود مع اليمن.

ونقلت وكالة “واس” السعودية الرسمية إن نائب أمير الرياض نقل تعازي القيادة لأسرة النقيب “علي بن أحمد السبر “الذي قتل في الحد الجنوبي، وهو المصطلح الذي تطلقه وسائل الإعلام على حدودها مع اليمن.

و”السبر” هو ثالث من قتلوا هذا الأسبوع من جنود وضباط الجيش السعودي، وفقا لرصد “حضارم نت” استنادا لماتنشره وكالة “واس” السعودية الرسمية.

واشتدت المعارك على الحدود اليمنية السعودية منذ أيام، وسط سقوط قتلى من الطرفين.

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