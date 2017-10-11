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صورة : نائب رئيس المجلس الانتقالي بن بريط يزور الجوهربي في مقر الدفاع الساحلي بعدن

‏4 ساعات مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) عدن : خاص

في بادرة جنوبية وطنية تثلج قلوب المخلصين وتغيظ الحاقدين اقدم نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الشيخ هاني بن بريك وبرفقته عبد الرحمن شيخ عضو المجلس الانتقالي بزيارة قائد كتيبة سلمان الحزب الجوهري في مقر الدفاع الساحلي .

يذكر ان العقيد قاسم الجوهري من ضمن العائدين من المملكة العربية السعودية اثناء تحرير  العاصمة عدن، حيث كان له دور ضمن كتيبة سلمان الحزم في تحرير عدن ولحج وأبين من عناصر مليشيا الحوثي وصالح . وقد اصيب قبل ايام  على اثر اشتباكات مع نقطة عسكرية على مدخل التواهي .

صورة توضح ذلك

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