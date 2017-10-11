ولد الشيخ: «باليستي» الحوثيين تصعيد بالغ الخطورة

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(شبكة الطيف ) متابعات :

انتقد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون على مناطق في السعودية، وتهديداتهم باستهداف دول الخليج، معتبراً ذلك «تصعيداً بالغ الخطورة».

وأعلن ولد الشيخ خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي، عزمه على إحياء المفاوضات بين أطراف النزاع اليمني، عبر طرح مبادرة شاملة للحل. وقال خلال الإحاطة: «إنني أعمل حالياً على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لإعادة بناء الثقة، وخطوات لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات». وصرح المبعوث الأممي لـ«الشرق الأوسط»، بعد كلمته أمام المجلس، بأنه سيطرح الخطة على الأطراف المعنية خلال اجتماع ربما سيعقد في جنيف.

وأضاف ولد الشيخ أن خطته ستشمل أيضاً تعزيز قدرات ميناء مدينة الحديدة، ودفع الرواتب لجميع الموظفين في جميع ربوع اليمن، داعياً الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى المساهمة في ذلك.

الشرق الاوسط