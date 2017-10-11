لقطات توثق لحظة انفجار هاتف آيفون

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(شبكة الطيف ) سكاي نيوز عربية

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مقطعا مصورا يظهر انفجار هاتف آيفون 6 بلس بينما كان رجل صيني يحاول إصلاحه في أحد المتاجر شرقي الصين.

وأظهر مقطع فيديو العامل الصيني وهو يحاول فتح الهاتف قبل أن ينفجر ويندلع حريق نتج عنه دخان كثيف. ولم يصب الرجل بأذى حيث ألقى الهاتف سريعا من يده.

ويعود الهاتف إلى سيدة تدعى وانغ قالت إنها اشترته من الولايات المتحدة، لكنها وجدت أن هاتفها يسخن بشدة وتنفذ طاقته سريعا، مما اضطرها للذهاب إلى محل لتصليح الهواتف في شرقي الصين.

لكن الهاتف انفجر لحظة فتح العامل غطاء الهاتف. ولم يعرف بعد سبب الحادث، بينما فتحت شركة أبل تحقيقا في الحادث.

وكشفت تحقيقات سابقة بشان حوادث مماثلة أن السبب يعود إلى وصلات من صنع طرف ثالث أو إصلاح غير مصرح به، أو نتيجة أضرار خارجية.

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