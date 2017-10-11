شوارع عدن غارقة بالمجاري والحكومة تمارس الكذب

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(شبكة الطيف ) عدن :

تشهد العاصمة عدن طفح كبير للمجاري في معظم الشوارع والحارات والاحياء السكنية، في ظل غياب تام للجهات المختصة لوضع حلول ومعالجات لهذه الظاهرة التي باتت هم اضافي لأبناء عدن، كونها تسبب في انتشار الاوبئة والامراض .

وعلى الرغم من وعود رئيس الوزراء المتكررة بتحسن الخدمات في #عدن الا ان كافة الخدمات تشهد تراجعاً غير مسبوق، في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية نتيجة انهيار سعر الصرف وعجز الحكومة عن وضع حلول توقف هذا الانهيار او رفع رواتب الموظفين ودفعها في مواعيدها .

ناشطون جنوبيون على صفحات التواصل الاجتماعي اتهموا رئيس الوزراء بالكذب، من خلال اعلانه عن افتتاح ووضع حجر الاساس لعدد من مشاريع ” الوهم ” لتحقيق مكاسب اعلامية وسياسية في ظل الحديث عن فساد وفشل حكومته .

وقال الناشطون كان الاجدر برئيس الوزراء وقبل اعتماد اي مشاريع وضع حلول لمشاكل الكهرباء والصرف الصحي والماء في العاصمة عدن، كونها خدمات اساسية بات المواطن في عدن يعاني من تدهورها بشكل كبير .

يافع نيوز