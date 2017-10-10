ضبط لص وبحوزته 940 كيس دقيق تركي لبيعه في السوق السوداء بتعز

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(شبكة الطيف ) تعز : خاص

قالت مصادر مؤكدة ان مراقبي مسيرة البطون الخاوية تمكنوا من ضبط احد اللصوص وبحوزته 940 كرت كان في طريقه لاستلامهم من مؤسسة فجر الامل وبيعهم بالسوق السوداء.

وذكرت المصادر ان مندوب مسيرة البطون الخاوية ضبط المتهم الذي كان بحوزته هذا العدد الكبير من الكروت وهي مختومة بختم مؤسسة فجر الامل وموقعه من مديرها بليغ التميمي وتم احتجازه في مدرسة الشعب.

وكان عشرات الموظفين قد استغربوا عدم وجود اسمائهم ضمن الكروت الموزعة من مؤسسة فجر الامل رغم وجود اسمائهم في كشوفات الموظفين وهو ما اعتبره مراقبون محاولات حثيثة بذلتها قيادة المؤسسة لنهب اكبر قدر ممكن من الدقيق التركي وبيعه في السوق السوداء.

وكانت مؤسسة فجر الامل قد زعمت في فترة سابقة ان مسلحون استولوا على كمية 900 سلة من الدقيق التركي ووزعوه على مواطنين في محاولة لنهب هذه الكمية .

يذكر أن مؤسسة فجر الامل تستولي على ثلاثة الف سلة من الدقيق التركي صرفت لها باسم مستشفى الجذام والمصحة النفسية والسجن المركزي ورفضت توزيعه على موظفي الجهات التي لم تستلم اغاثة وهو ما اعتبروه جريمة فساد مريعة.

مراقبون حذروا اللجنة الفرعية للاغاثة من مغبة الصمت والتواطؤ عن هذه المخالفات مهددين باللجوء إلى القضاء لانتزاع حقوقهم القانونية من بين مخالب اللصوص..

موظفون اخرون شكوا تهرب المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني من توزيع الاغاثة المخصصة لهم مؤكدين انهم يذهبوا اكثر من مرة الى مقرات المجلس ولا يجدون فيه احد.

وطالبوا بسرعة تسليمهم الاغاثة المخصصة لهم محملين اللجنة الفرعية للاغاثة برئاسة المهندس رشاد الاكحلي كامل المسؤولية عن جرائم الفساد ونهب حقوق الموظفين