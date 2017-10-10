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طيران

التحالف العربي يقصف مواقع عسكرية تابعة للانقلابيين في جنوب وشرق صنعاء

‏2 ساعتين مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) وكالات :

وكالات
قصفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية تابعة لميليشيا الانقلاب جنوب وشرق العاصمة صنعاء، في وقت استمرت فيه المعارك الميدانية في مديرية نهم.

وأفاد موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف دمرت ظهر اليوم، مواقع عسكرية لميليشيا الانقلاب وقوات المخلوع صالح في مديرية سنحان، جنوبي العاصمة صنعاء.

وأضاف نقلًا عن مصادر محلية قولها إن الانفجارات العنيفة هزت المنطقة عقب استهداف المقاتلات معسكر جربان.

من جهة أخرى، دمرت مقاتلات التحالف تعزيزات ومواقع وتجمعات وآليات عسكرية تابعة لميليشيا الانقلاب بمنطقة محلي، وجبال يام، بمديرية نهم، شرقي العاصمة في الوقت الذي تواصلت فيه المعارك بين قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق المدفون، والقتب، وبران، ومسورة، والمجاوحة، بالمديرية ذاتها.

وأوضحت المصادر أن ميليشيا الانقلاب تكبدت قتلى وجرحي جراء المعارك في تلك المناطق.

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