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صورة : ضبط 4 مهربين يمنيين بحوزتهم 206 كيلو جرامات من الحشيش

‏2 ساعتين مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) متابعات :

أحبط رجال حرس الحدود بمنطقتي (جازان، ونجران) عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر خلال الفترة من 10 /1/ 1439هـ وحتى 18 /1/ 1439هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي، أنه تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة, وتم القبض على أربعة أشخاص من الجنسية اليمنية, ضبط بحوزتهم 206 كيلو جرامات وثمانية جرامات من مادة الحشيش المخدر.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه يم في حينه المباشرة في استكمال جميع الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

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