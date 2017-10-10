«الأردن» تعفي اليمنيين من غرامات تجاوز مدة الإقامة

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(شبكة الطيف ) وكالات :

أكد وزير الداخلية الأردني اللواء غالب الزعبي، خلال نقاشه أوضاع الجالية اليمنية في الأردن في حضور السفير اليمني علي العمراني، على عمق العلاقات بين البلادين، معلنا عن إعفاء اليمنيين في الأردن من غرامات تجاوز مدة الاقامة.

وقال الزعبي ‘‘إن الظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيون تحتم علينا بذل كل ما هو ممكن لتسهيل إجراءات إقامتهم وسفرهم من والى الأردن” مضيفا نتمنى في القريب العاجل عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد.

من جانبه عبر السفير اليمني عن تقديره لوزير الداخلية وتكرمه بإعفاء مبلغ مائتين وخمسين دينار عن متجاوزي مدة الإقامة (دينار ونصف غرامة عن كل يوم)، مثمناً الدعم الكبير الذي توليه القيادة الأردنية ملكا وحكومة وشعبا لليمن، ومساندهم في هذه المرحلة الصعبة.