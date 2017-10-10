بالصور : العاصمة تشهد حراكاً ثورياً غير مسبوق استعداداً للاحتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر

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عدن/علي الهدياني

تشهد العاصمة #عدن تحضيرات مكثفة استعداداً لاستقبال حشود مليونية 14 اكتوبر التي اقر المجلس الانتقالي الجنوبي أقامتها في شارع الشهيد مدرم في #المعلا.

وفي خضم الاستعدادات الجارية على قدم وساق تزينت شوارع مديريات العاصمة بأعلام الجنوب التي قام شباب عدن برسمها في الشوارع الرئيسية وجنبات الطرق .

وتأتي هذه الاستعدادات الكبيرة في إطار التحضير للمليونية الاكتوبرية التي يتوقع أن تكون حاشدة.

وفي ذات السياق أعلنت الدائرة الجماهيرية في المجلس الانتقالي الجنوبية ممثلة باللجنة العلياء للاحتفالات والفعاليات التابعة للمجلس في مؤتمر صحفي عقدته أمس الاثنين عن إقامة العديد من الفعاليات الثورية والتي ستقام في كل مديريات العاصمة عدن ومحافظات الجنوب الأخرى احتفاءً بعيد الثورة

هذا وتشهد محافظات الجنوب الأخرى حراكاً ثورياً منقطع النظير استعداداً للزحف إلى العاصمة عدن للمشاركة في إحياء ذكرى الثورة المجيدة والتي سيتم التأكيد فيها على اصرار شعب الجنوب على حيث بدأت اللجان التحضيرية في المديريات الاستعداد لتنظيم الحشود الجماهيرية التي ستزحف الى العاصمة عدن يومي 13/14 أكتوبر.