رئيس الجالية الجنوبية بدول الخليج العربي يتبرع بمبلغ اربعة مليون ريال لدعم زحف الجماهير الجنوبية من المحافظات الى شارع المعلا

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) الرياض – أمين الشعيبي

اعلن الشيخ / عباس صنيج الشاعري رئيس المجلس الاعلى للجالية الجنوبية في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي عن تبرعه بمبلغ اربعة مليون ريال لدعم نقل الجماهير الجنوبية الزاحفة من جميع محافظات الجنوب الى العاصمة عدن للمشاركة في مليونية الذكرى ال٥٤ لثورة ١٤ أكتوبر المجيدة الذي ستقام في شارع المعلا بالعاصمة عدن.

ووجه مندوب الجالية بالداخل بتوزيعها على النحو التالي :-

١) العاصمة عدن ٥٠٠ الف ريال.

٢) ابين ٥٠٠ الف ريال.

٣) يافع ٥٠٠ الف ريال.

٤) حضرموت ٥٠٠ الف ريال.

٥) شبوة ٥٠٠ الف ريال.

٦) ردفان ٥٠٠ الف ريال.

٧) المهرة ٥٠٠ الف ريال.

٨) الضالع ٥٠٠ الف ريال.

داعياً رجال الجنوب الميسورين في الداخل والخارج الى دعم الجماهير الجنوبية كلاً بحسب استطاعته حتى يشارك كل احرار الجنوب في عيد ثورتهم الاولى واستعدادهم للاحتفال في فك الارتباط الرسمي الذي قرب موعده بفضل جهود المجلس الانتقالي الجنوبي.

واكد الشاعري على ان تسليم هذه المبالغ ستكون الى الدائرة المالية لفروع المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات المذكورة والى فروع المجلس الانتقالي في كل من ردفان ويافع آملاً ان يكون الحشد هذه المره هو الاكبر من بين كافة الحشود السابقة لتكون مليونية تاريخية تدعم المجلس الانتقالي ليمضي قدماً نحو الخلاص من المحتل اليمني واعلان الدولة الجنوبية المستقلة على كامل تراب الجنوب العربي والذي بدئت بوادر الاعتراف بها من عدد من الدول.