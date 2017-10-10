المجلس التنسيقي للحركة الشبابية والطلابية في يافع يدعوا الجماهير الجنوبية عامة ويافع خاصة للاحتشاد في شارع المعلا

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(شبكة الطيف ) يافع/ حسين الفردي

اصدر المجلس التنسيقي للحركة الشبابية والطلابية في مديريات يافع الثمان وكلية التربية يافع بيان دعاء فيه جماهير الجنوب عامة ويافع خاصة للاحتشاد والمشاركة الفاعلة في شارع المعلا تلبية لدعوة المجلس الانتقالي والمشاركة الفاعلة لاحياء الذكرى الاكتوبرية في ذكراها الݐ54

التي كانت الشرارة الاولى لثورة الرابع عشر من اكتوبر لانطلاقتها ضد المستعمر البريطاني الذي استعمر الجنوب العربي على مدا الݐ 100 وتسعة وعشرون عام .

ونحن قادمون خلال الايام القليلة المقبلة على هذه الذكرى العظيمة على قلب كل جنوبي

الذي فيها توحد كافة شرائح ابناء الجنوب للانتفاضة ضد المستعمر البريطاني وبتوحدهم وتكاتفهم وتعاضدهم استطاعوا تحقيق النصر الاكبر في يوم الثلاثين من نوفمبر 1967م يوم الجلا الذي تم فيه اجلا اخر جندي بريطاني من ارض الجنوب العربي.

فلنجعل ثورة السابع م̷ـــِْن يوليو 7/7/2007م الشرارة الثانية لتحرير الجنوب من الاحتلال اليمني انسلاخا م̷ـــِْن الثورة الام الشرارة الاولى التي نجحت بفضل الله وثم بفضل عزيمة وتوحد وتكاتف وتعاضد ابناء الجنوب في ذلك الحين ولنجعلها نصب اعيننا ولا نسمح للكروت الاحتلالية ان تنخر وتنهش في عقولنا واجسادنا لتذهب ريحنا وثورتنا سدا في مهب الريح تذروها الرياح.

وجاء في البيان:

1- يؤكد المجلس التنسيقي للحركة الشبابية والطلابية في يافع على ضرورة الاحتشاد والمشاركة الفاعلة في شارع المعلا تلبية لدعوة المجلس الانتقالي لاحياء ذكرى الرابع عشر من اكتوبر وان تلتزم وتنصاع الجماهير المحتشدة من جميع المناطق الجنوبية لكل التوجيهات التي يصدرها المجلس الانتقالي .

2- اكد المجلس التنسيقي للحركة الشبابية ان ابناء الجنوب لحمه واحدة وسيضلون كذلك ولن ينجروا وراء التداعيات التي تقود للتفرقة والنزاع القبلي والمناطقي بين ابنائه.

3- دعاء المجلس التنسيقي للحركة الشبابية والطلابية كافة ابناء يافع باطيافه السياسية والاجتماعية والعسكرية والدينية عدم الانجرار وراء التداعيات والتعبئة التي تقود للخوض في صراع مناطقي وقبلي لا تحمد عقباه حيث ان هذه التداعيات تعد احد الكروت التي يبث سمومها نظام الاحتلال اليمني واعونه من خلال مطابخة الاعلامية المنتحلة شخصيات وقيادات جنوبية.

4- يؤكد المجلس التنسيقي للحركة الشبابية والطلابية في يافع تمسكة بالكيان السياسي بصفتة المضلة التي ينطوي تحتها مطالب الشعب الجنوبي المتمثل بالتحرير والاستقلال الذي كان يفتقدها الشعب الجنوبي عندما تعددت مكوناته الثورية وعانى شعبنا وقضيتة التي تعددة مكوناته وواجهت تساؤلات دبلماسية من عدة دول مع من نتحدث ومع من نجلس لنستمع عن تلك القضية وكان من ضمن الاجابات توحدوا وحينها سنستمع لكم فهل نسيتم ذلك يامن تريدون اليوم ان نعود الى ما قبل ولادة الكيان السياسي.

5- اكد المجلس التنسيقي ان يافع كانت ومازلت المدد والسند لابناء الجنوب والداعم الرئيسي للقضية الجنوبية وستضل كما عهدها ابناء الجنوب ولن تحيد ابدا مهما حاولت الاعاصير والرياح الاحتلالية كسر جذعها الراسخ على الحب والاخاء والاخلاص للوطن.

6- دعاء المجلس التنسيقي للحركة الشبابية والطلابية ابناء الجنوب الى رص الصف الجنوبي والسير بخطا موحده وثابته والعمل يدا بيد من اجل بناء دولة الجنوب لتكون دولة مؤسسات يحكمها ويسودها النظام والقانون بعيدا عن المناطقية والشللية.

7- اكد المجلس التنسيقي للحركة الشبابية والطلابية في يافع اننا سائرون على درب الشهداء والجرحى الذين وهبو ارواحهم ودمائهم قرابين رخيصة من اجل التحرير والاستقلال واستعادة الدولة ولن نحيد ابدا

8- حذر المجلس التنسيقي للحركة الشبابية والطلابية في يافع من البيانات التي تدعوا للتشرذم وشق الصف الجنوبي ومن مغبة تضليل شعب الجنوب.

صادر عن المجلس التنسيقي للحركة الشبابية والطلابية في يافع بتاريخ 9/10/2017م