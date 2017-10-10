قتلى في حرائق مدمرة تجتاح كاليفورنيا.. وإعلان حالة الطوارئ

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(شبكة الطيف ) سكاي نيوز عربية

أعلنت ولاية كاليفورنيا الأميركية الإثنين حال الطوارئ في ثلاث مقاطعات اجتاحتها حرائق مدمرة، فيما أعلنت الشرطة مقتل عشرة أشخاص، حسبما أوردت فرانس برس.

وتشمل حال الطوارئ التي أمر الحاكم جيري براون بفرضها مقاطعات نابا، سونوما ويوبا الواقعة شمال خليج سان فرانسيسكو.

وقالت خدمات الإطفاء في كاليفورنيا إن حوالى 49 ألف فدانا (20 الف هكتار) اجتاحتها الحرائق في تلك المقاطعات التي تشتهر بانتاج النبيذ. وفي المجموع، هناك أكثر من عشر حرائق مشتعلة.

وغالبا ما تشهد الغابات في غرب الولايات المتحدة حرائق خلال أشهر الصيف الحارة، وقد تتأجج بفعل الرياح.

والشهر الماضي أجبر حريق ضخم وُصف بأنه الأكبر في تاريخ لوس أنجليس، المئات على إخلاء منازلهم.