القبائل العربية المأربية تكابد الأنقلاب والهواشم يحصدوا الغنائم

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(شبكة الطيف ) خاص :

منذ وقت مبكر اعلنت قبائل مأرب رفضها للانقلاب وقاومته بقوه وشراسه وقدمت خيرت رجالها في سبيل مجابهة الحوثية.

– قبيلة مراد

-قبيلة عبيدة

قبيلة الجدعان

قبيلة جهم

-وقبائل بني جبر.

ولكن الشرعية التي يتحكم في مصيرها حزب الاصلاح والنائب الاخواني علي محسن والذين يحكموا مأرب.

اغفلوا تضحيات القبائل المذكوره اعلاه وعينوا الهواشم.

– الهاشمي: محمد بن سالم الشريف وكيل وزارة الداخلية

-الهاشمي :علي بن ناجي الشريف وزير مفوض بسفارة اليمن في المغرب.

-الهاشمي : حسين بن ناصر الشريف وكيل وزارة المالية.

-الهاشمي : سيف بن محسن الشريف وزير النفط

-الهاشمي: احمد بن محسن الشريف مستشار نائب الرئيس لشؤون المناطق الشرفية.

-الهاشمي : عبدالله بن سيف الشريف مدير عام مستشفى الوطن.

-الهاشمي :احمد بن عبدالله الشريف مدير عام مكتب الشؤون القانونية بمحافظة مأرب.

-الهاشمي : نجل مخبوت بن عبود الشريف رئيس حزب الاصلاح بمأرب نائب مدير امن مديرية المدينة.

الهاشمي : نصر مبخوت الشريف وهو النجل الثاني لرئس اصلاح مأرب نائب مدير عام مكتب الزراعة بمحافظة مأرب.

الهاشمي: عبد الغني شعلان (ابو محمد) من هواشم محافظة حجة وهو صهر محمد بن سالم الشريف تم تعيينه قائد الأمن المركزي بمحافظة مأرب.

الهاشمي: عبدالملك المداني مدير عام أمن محافظة مأرب وهو هاشمي من حجه ولكن كل هذه التعيينات الهاشمية تمت بدعم كبير من حزب الأصلاح والنائب علي محسن ومحافظ مأرب.

انها الهاشمية في عز ربيعها ثلة منها تحصد رؤوس القبائل المأربية في الجبهات وثلة تحصد المناصب بأسم الشرعية التي هوشمها علي محسن وحزب الاصلاح.