أدباء و مثقفي الجنوب بلحج: يستعدون للمشاركة في الحفل الكرنفالي بمناسبة أعياد الثورة الجنوبية الظافرة .

شاركها

tweet



(شبكة الطيف ) ياسر منصور :

تجري جمعية أدباء و مثقفي الجنوب العربي محافظة لحج استعدادات مكثفة و دؤوبة للمشاركة في إحياء عيد الثورة الجنوبية المظفرة الشامخة المنتصرة … ثورة الرابع عشر من اكتوبر التي خاض فيها أبناء الجنوب الأحرار ملاحم بطولية خالدة و مآثر نضالية سطرها التاريخ في صفحاته الناصعة بحروف من ذهب.

وبهذه المناسبة العظيمة قال الأستاذ الشاعر / فؤاد داؤود – مشرف عام جمعية أدباء و مثقفي الجنوب العربي محافظة لحج – في تصريحه الخاص الذي أدلى به لموقع سمانيوز : بداية نشكر الرابطة الإعلامية الجنوب العربي سما و القائمين عليها على الشفافية و النزاهة والحيادية في عملهم المهني الذي يمارسونه والذي حضي بالتقدير و الإمتنان من قبل الكثيرين …و أشار داؤود إن تحضيراتنا للمشاركة بهذه الإحتفائية الخالدة التي ضرب فيها شعبنا في الجنوب العربي الحر المنتصر أروع الأمثلة في معاني النضال و الكفاح ضد المستعمر الغاصب في ثورته المظفرة ضد الإستعمار البريطاني في 14 أكتوبر المجيد ومحافظتنا الحبيبة تشهد تطورات ملموسة في مختلف مجالات الحياة الثقافية و التنموية والتي لا يستطيع أن ينكرها إلا حاقد أو حاسد.

وأضاف داؤود … وهانحن اليوم بعد أن استطاع الشعب في جنوبنا العربي الصابر أن يتخلص للمرة الثانية من الغزاة الطامعين الحوثعفاشيين ينعم بحريته وأمنه واستقرارة في الجنوب العربي عامة ومحافظتنا الحبيبة خاصة محافظة لحج الخير و العطاء والنماء و البذل و التضحية و الفداء بفضل قيادتنا الحكيمة بقيادة محافظ المحافظة الدكتور الخبجي و الذي تأتي مشاركتنا اليوم في هذا الإحتفاء الكرنفالي الأدبي الفني برعاية كريمة منه … وعلى نفس الصعيد قال الأستاذ الشاعر فؤاد داؤود : ونحب أن نستغل هذه المناسبة لندعو كافة أبناء شعب الجنوب العربي في محافظة لحج للمشاركة الفعالة في هذا العرس الكرنفالي المهيب الذي سيفام في عاصمة محافظة لحج الحوطة الغالية في الثاني عشر من أكتوبر المجيد … كما ندعوهم للزحف و الإحتشاد في شارع الشهيد مدرم بالمعلا محافظة عدن يومي 13 و 14 أكتوبر الميمون للمشاركة في المليونية التي ستقام هناك بهذه المناسبة العظيمة .

الجدير بالذكر إن احتفاءنا بهذه الذكرى العظيمة ذكرى الثورة الظافرة وشعبنا الجنوبي الصابر المصابر يشهد خطوات حثيثة و متسارعة في بلوغ حريته وانعتاقه من الكابوس المظلم الذي ظل جاثمآ على صدره ردحآ من الزمان … وبدأت تدق ساعات الصفر لانبلاج فجر جديد يرسم لوحات الغد المشرق البسام

المصدر : سماء نيوز