تحذيرات من تلوث مصدر مياه الشرب لسكان عدن

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(شبكة كالطيف ) عدن/خاص

رفعت ورشة عمل عقدتها مؤسسة وجود للأمن الإنساني في مديرية البريقة تحذيرات بشأن حدوث تلوث للمخزون المائي لمدينة عدن.

وناقش الورشة قضية البناء العشوائي في الحوض المائي في منطقة بئر أحمد والذي يغطي جميع مديريات عدن بالمياه النقية ، حيث تم التطرق إلى ما تخلفه عمليات الحفر للبيارات في بالقرب من الحوض المائي من قبل ملاكي المنازل في ظل عدم وجود شبكة صرف صحي منظمة.

وأكد عدد من المشاركين أن هناك بناء عشوائي في إطار الحوض المائي المحدد من قبل الجهات المعنية، حيث يلجأ المواطنين إلى حفر بيارات إلى أعماق كبيرة بعضها وصل إلى المخزون المائي وسط تجاهل الجهات المختصة والمعنية ، محذرين أن التغاضي عن هذه التصرفات وعدم وضع حد لها سوف يؤدي إلى تلوث المخزون وحدوث كارثة إنسانية حقيقية في مدينة عدن.

وطالبت الورشة بضرورة نزول لجنة مختصة على وجه السرعة لتقييم الوضع ورفع تقرير متكامل حول الحوض المائي والوقوف بحزم لحل هذه القضية الخطيرة.

وجاءت التحذيرات في إطار نقاشات في إطار ورقة مناصرة قدمتها القيادات الشابة في بئر أحمد التي جرى تدريبها من قبل مؤسسة وجود للأمن الإنساني في إطار مشروع تنفذه المؤسسة من أجل تعزيز دور القيادات الشابة في تنمية المجتمعات المحلية وذلك بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية.

الورشة عقدت في مقر السلطة المحلي في المديرية بحضور مدير عام البريقة هاني محمد اليزيدي وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء المجالس المحلية والشخصيات الاجتماعية في المديرية ، حيث أدارت القيادات الشابة التي تم تدريبها الورشة قضايا أولويات مجتمعية وحلول عاجلة ومستقبلية من أجل إحداث تنمية محلية في المناطق المستهدفة “بئر أحمد وعمران”.

في مستهل الورشة أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة وجود للأمن الإنساني بسام عبدالسلام ، بأن المشروع في مرحلته الثانية يستهدف مديريات البريقة ودراسعد والشيخ عثمان ويستهدف بناء 30 شاب وشابة من أجل المشاركة الفاعلة في تقييم الاحتياجات وتحديد الأولويات المجتمعية التي يجب العمل عليها لإحداث تنمية حقيقية في المناطق التي يعيشون فيها ، مضيفا أن المشروع حدد منطقتي بئر أحمد وعمران للعمل فيها وبناء قيادات شابة تكون قادرة على المساهمة بفاعلية وخلق مشاركة مجتمعية من أجل مناصرة القضايا والأولويات التي يجب العمل عليها من قبل صناع القرار.

وألقى مدير البريقة هاني اليزيدي كلمة أكد فيها الى أهمية من إقامة الورشة كونها تتناول القضايا والمشاكل المجتمعية التي تعانيها منطقتي بئر أحمد و رأس عمران في مختلف الخدمات لمناقشتها مع الجهات المعنية والعمل على حلها ، معبرا عن شكره وتقديره لمؤسسة وجود للأمن الإنساني التي سعت إلى إقامة هذه الورشة وعرض مخرجات القضايا والأولويات المجتمعية والتي ستخدم السلطة المحلية في توجيه العملية التنموية بشكل أفضل.

وعرضت القيادات الشابة في منطقتي بئر أحمد وعمران ورقتي مناصرة تضمنت قضايا مجتمعية في جوانب الصرف الصحي والمياه والكهرباء والتعليم.

بعد ذلك فتح باب النقاش بين القيادات الشبابية والجهات المختصة وصناع القرار حول العديد من القضايا المجتمعية التي تم طرحها والذي خرجت بالملاحظات والآراء وإيجاد الحلول لها .