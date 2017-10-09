أمن عدن: القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بالمدينة وضبط 4 كيلو من مادة الحشيش بحوزتهما

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(شبكة الطيف ) عدن : خاص

ي إنجاز جديد يضاف للإنجازات التي حققتها إدارة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة أمن العاصمة عدن، تمكنت اليوم ” الأثنين ” من إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بين أوساط الشباب بالمدينة في حالة تلبس، وضبط أربعة كيلوغرام من مادة ” الحشيش ” المخدرة معهم .

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد/ فضل صائل: أن الإدارة فور تلقيها معلومات مؤكدة عن قيام أحد الأشخاص الخطرين بالترويج للمخدرات وبيعها، باشرت بعملية رصد وتتبع له استمرت أسبوعا كاملا، حيث تمكنت عصر اليوم من إلقاء القبض عليه بمعية شريك آخر في مديرية ” خورمكسر” وهما في حالة تلبس بحوزتهما كيلوغرام من مادة ” الحشيش ” .

وأوضح ” مدير مكافحة المخدرات التابعة لأمن عدن ” أنه أثناء التحقيقات مع المحتجزين : الأول يدعى ( ش.ع.ح ) والثاني ( س.ا.س ) اللذان تبين بأنهما من أخطر المروجين للمخدرات بعدن، أعترف الأول عن وجود 3 كيلوغرام أخرى من مادة ” الحشيش ” بمنزله .

وأضاف” بأن فريق المداهمة التابع للإدارة باشر على الفور بمداهمة مكان وجود الكمية الأخرى التي أعترف بها المحتجز خلال التحقيق معه وتم ضبطها، ليصبح أجمالي الكمية المضبوطة من مادة ” الحشيش ” قرابة أربعة كيلوغرام ونصف، تم تحريزها، وسيتم استكمال الإجراءات القانونية ضدهم .

وأكد ” العقيد/ فضل صائل ” بأن إدارة مكافحة المخدرات التابعة لإدارة أمن عدن لن تتهاون مطلقاً مع مروجي المخدرات وتجارها ومتعاطيها أينما وجدوا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء/ شلال علي شائع مدير أمن عدن الصارمة بهذا الخصوص، لما لها من آثار تدميرية وكارثية ليس على الشباب فحسب، بل على المجتمع ككل .