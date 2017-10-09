شرطة كريتر تلقي القبض على عصابة سرقة تستخدم باصات الأجرة لتنفيذ عملياتها

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(شبكة الطيف ) عدن : خاص

تمكنت شرطه كريتر من إلقاء القبض على عصابة تقوم بسرقة المواطنين بواسطة النشل، مستخدمين باصات أجرة لتمويه الضحايا على أساس أنها باصات أجرة تنقل الراكبين .

حيث تقوم العصابة المتخصصة بسرقة المواطنين باستدراج الضحية إلى متن الباص ثم يغلقوا الباب، وبعد مسافة بسيطة يقولوا للراكب ” عفوا بانغير إتجاه خطنا ويطالبوه بالنزول فورا ” .

وعند قيام الراكب من المواطنين بعدن بالنزول محاولا فتح الباب ويعجز، حينها يقوم أفراد العصابة بالاقتراب منه على أساس مساعدته في فتح باب الباص فيقوموا بنشله وسرقة الضحية بطريقة إحترافية .

وتأتي عملية القبض على العصابة بعد عملية رصد ومراقبة طويلة من قبل قسم التحقيقات والتحريات وبإشراف مباشر من قبل مدير قسم شرطة كريتر العقيد/ فضل علي ناجي النقيب .

هذا وتهيب شرطة كريتر بالمواطنيين ممن وقعوا ضحايا لأفراد هذه العصابة مراجعة قسم الشرطة في أوقات الدوام للتعرف على أفرادها .