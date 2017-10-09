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منظمة سواسية لحقوق الإنسان توزع 50 مروحة شحن بالطاقة الشمسية للأسر النازحة بعدن

‏2 ساعتين مضت -, >محليات

(شبكة الطيف ) عدن : خاص
نفذت منظمة سواسية لحقوق الإنسان خلال الأيام القليلة الماضية مشروع توزيع مراوح الشحن بالطاقة الشمسية للعائلات النازحة بعدن .

حيث وزعت المنظمة عدد (50) مروحة على عدد (50) أسرة نازحة إلى محافظة عدن، بتمويل من منظمة مادري الأمريكية لحقوق المرأة.

وكان ذلك بناء على رصد قام به فريق منظمة سواسية لحقوق الإنسان للحالات النازحة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية الموجودة في محافظة عدن وترتيبها بقاعدة بيانات تضم عدد (200) أسرة نازحة ليس لديها رجل يعولها.

حيث تم استهداف الخمسين الأولى من العدد الإجمالي المذكور وسلمت لهم مراوح الشحن بالطاقة الشمسية.

بشير الغلابي

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