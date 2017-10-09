الإمارات تسلم 50 سيارة بعتادها لقوات الحزام الأمني في أبين

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(شبكة الطيف ) عدن :

سلمت قيادة التحالف العربي قائد الحزام الأمني بمحافظة أبين عبداللطيف السيد 50 سيارة بكامل العتاد كدعم لهذه القوات.

وقال مصدر مطلع لـ(عدن الغد) أن قائد الحزام الأمني في أبين عبداللطيف السيد يقوم حاليا بتوزيع السيارات على النحو التي:

1- الحزام الأمني خبر المراقشه

2-الحزام الأمني الوضيع

3-الحزام الأمني موديه

وبحسب المصدر فأن هذه السيارات مقدمة من دولة الإمارات كدعم لقوات الحزام الأمني بمحافظة أبين.

وتنفذ وحدات من الحزام الأمني حملة لتطهير مديريات المنطقة الوسطى من عناصر تنظيم القاعدة.

عدن الغد