هذا ما فعله إرهابي “قصر السلام” بجدة قبيل الهجوم بيومين

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محمد الحربي

لم تظهر أي “علامات تطرف” على منصور_العامري قبيل أن تتفاجأ عائلته بصورته، وهو ملقى على الأرض مضرجاً بدمائه في صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي.

المفاجأة لدى الأسرة لم تنتهِ هنا، بل اكتملت مع إعلان الجهات الرسمية تفاصيل العملية الإرهابية التي تعرضت لها نقطة أمنية قرب #قصر_السلام في #جدة نفذها ابنهم، وأدت لمقتل رجلي أمن وجرح عدد آخرين.

مصدر مقرب من الأسرة تحدث لـ”العربية.نت” عن منصور العامري، قائلاً إنه أنهى دراسته الثانوية، وكان موظفاً في القطاع الخاص، ويسكن مع والده في جدة، مشيراً إلى أنه “كان يعيش حياته بشكلٍ طبيعي جداً، حيث لم تظهر عليه علامات تطرف من أي نوع”، كما كان يشارك في كافة المناسبات.

واعتبر المصدر أن “من الغريب أن يكون منصور قاتلا وإرهابيا، فهو لم يبدُ عليه أي علامات تدل على ذلك، حتى أنه لم يبدِ أي آراء خاصة بأفكار متطرفة في المواضيع العامة التي يتم نقاشها من خلال الجلسات العائلية”.

وقبيل الحادث، عاش منصور حياته “بشكلٍ طبيعي”، إلا أنه أخذ زوجته الحامل بولده الذي لن يراه، وذهب بها لقرية بجانب #الليث، وأجلسها هناك قبل يومين من الحادث، في نية مبيتة على ما يبدو لما سيقوم به.

يذكر أن منصور العامري متزوج من فترة ليست بعيدة ولديه ابنة صغيرة، وينتظر مولوده الثاني. ولم يسافر من قبل خارج #السعودية لأي دولة بحسب معرفة المصدر، وليس من محبي السفر والتنقل، حيث انتقل للعيش في جدة مع عائلته من فترة طويلة من إحدى القرى التابعة لمحافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة.