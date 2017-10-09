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الحوثي يعترف بمقتل “المسؤول الأول” عن تصنيع المتفجرات

‏3 ساعات مضت -, >محليات

اعترفت ميليشيات الحوثي أن الخبير في ميليشيات  الحوثي والمسؤول الأول عن صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والألغام في كل من جبهتي ميدي وحرض علي أحمد المحبشي، قتل بغارة للتحالف.

وأكدت مصادر مطلعة، وفق مركز إعلام المنطقة الخامسة في #الجيش_اليمني، أن المحبشي قُتل قبل حوالي شهر بغارة جوية لمقاتلات  التحالف_العربي استهدفت مصنعاً للمتفجرات والعبوات الناسفة، الذي كان يعمل فيه في مزارع الجر التابعة للرئيس المخلوع علي صالح.

وأضافت المصادر أن الميليشيات تكتمت عن خبر مصرع الخبير في صناعة المتفجرات المحبشي، خوفاً من ردة فعل أهله إلا أن أحد الجرحى الذين جرحوا في تلك الغارة أسرّ بالخبر لأحد أقاربه لتعلن الميليشيات مؤخراً عن مصرعه.

وتظهر صورة للخبير في صناعة المتفجرات المحبشي، والتي تنشرها “العربية.نت”، وهو في أحد معامل صناعة المتفجرات قبل أيام من مصرعه.

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