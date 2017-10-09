(شبكة الطيف ) إسلام سيف

ضبطت قوات الأمن اليمنية، الاثنين، شحنة مهربة من الأجهزة والمستلزمات العسكرية كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين والمخلوع صالح الانقلابية.

وكشفت مصادر أمنية عن ضبط شاحنة بنقطة أمنية على الطريق الرابط بين محافظتي مأرب والبيضاء (وسط اليمن)، تحمل معدات عسكرية ونواظير ليلية تستخدم في عمليات القنص، وأجهزة ومستلزمات عسكرية أخرى، كانت في طريقها لميليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ضبط شحنات أسلحة ومعدات عسكرية في طريقها لميليشيات الحوثيالمدعومة من إيران، حيث سبق أن ضبطت القوات اليمنية عبر نقاطها العسكرية العشرات من الشحنات المماثلة، قادمة من شرق اليمن.

وأحبطت قوات الأمن اليمنية في محافظة مأرب شمال شرقي صنعاء، الأسبوع الماضي، عملية تهريب فاشلة لأجهزة اتصالات عسكرية