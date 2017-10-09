الفرحة والسعادة بوصول منتخب بلاده لمونديال روسيا 2018 جعلته يصنع المستحيل، ويعبر عن فرحته الطاغية بطريقة صعبة لا تصدق.

كان الشاب المصري، محمود عبده، يتابع مباراة المنتخب مع الكونغو أمس من تحت المقصورة الرئيسيّة في استاد الجيش ببرج العرب، وفور إحراز محمد صلاح لهدف الفوز والصعود لم يتمالك نفسه من الفرحة وفوجئت الجماهير بِه يجري فرحا وبمنتهى الرشاقة، رغم أنه بساق واحدة ولا يقدر على السير إلا بعكازين.

لم تتوقف مهارات الشاب محمود التي أبهرت الجميع عند هذا الحد، بل فوجئوا بِه يرقص مع لاعبي المنتخب ويقفز في الهواء باحترافية، تعبيراً عن فرحته كما طار في الهواء ونزل مرة أخرى بطريقة لا يقدر عليها الأصحاء أنفسهم.

محمود من مشجعي النادي الأهلي، ورغم إقامته في منطقة النهضة شرق القاهرة إلا أنه لا يترك مباراة واحدة لناديه أو المنتخب سواء في القاهرة أو المحافظات .

تصرف محمود ومواقفه أصبحت حديث المصريين على مواقع التواصل وطالب المغردون بتكريمه أسوة بلاعبي المنتخب، فيما طالب آخرون بتسفيره مجانا ضمن رحلات المشجعين إلى روسيا.