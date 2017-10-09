ناطق المجلس الانتقالي: مليونية الذكرى الــ”54″ للثورة المجيدة ستقام في شارع الشهيد مدرم بالمعلا بعدن

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(شبكة الطيف ) عدن :

اعلن الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي “سالم ثابت العولقي”، عن مكان وموعد إقامة مليونية الذكرى ال54 لثورة ال14 من اكتوبر المجيدة .

ونشر العولقي” تصريح عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا فيه ان ً” مليونية الرابع عشر من أكتوبر في شارع الشهيد مدرم بالمعلا الذكرى « 54» للثورة المجيدة ضد الإستعمار” .

واكد ان هناك فعاليات جماهيرية في عموم مدن الجنوب خلال الفترة 10- 13 أكتوبر، يليها انطلاق وفود المحافظات للمشاركة في مليونية اكتوبر بالعاصمة عدن” .واضاف ” شكراً لجماهير شعب الجنوب على ثقتهم بمجلسهم الانتقالي، وهي الثقة التي لم تهتز رغم حملات التضليل والتشكيك ومحاولات إرباك المشهد في الجنوب منذ عدة أشهر”.

مؤكداً انه واهم من يعتقد انه سيعيد جيوش الشمال إلى الجنوب، واهم من يعتقد انه سيفرض مشروع الستة أقاليم، واهم من يعتقد انه سينجح في تسليم الجنوب للقوى الإرهابية، واهم من يعتقد انه بسياسة التجويع والعقاب الجماعي سيكسر إرادة شعب الجنوب .

عن الامناء نت